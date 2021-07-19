{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: хакеры атаковали автоматы по продаже железнодорожных билетов в Англии

Перевозчик заверил, что персональные данные клиентов, а также информация о платежах не были раскрыты, передает Би-би-си

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Автоматы самообслуживания по продаже проездных билетов, установленные на станциях государственного железнодорожного перевозчика Northern в Англии, подверглись, предположительно, кибератаке с использованием вирусов-вымогателей. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Государственный перевозчик, оказывающий услуги на севере Англии, указал, что хакеры атаковали серверы, на которых работают автоматы по продаже билетов.

"Это является предметом текущего расследования с нашим поставщиком, но есть признаки того, что служба билетных автоматов подверглась кибератаке с использованием программ-вымогателей", - прокомментировали произошедшее в компании. Перевозчик заверил, что персональные данные клиентов, а также информация о платежах не были раскрыты.

По информации Би-би-си, железнодорожный оператор лишь два месяца назад закончила установку 621 аппарата по продаже билетов с сенсорными экранами на 420 станциях, что обошлось компании в £17 млн ($23 млн).

Принадлежащая государству Northern была основана в феврале прошлого года и обслуживает регионы Северо-Восточная Англия, Северо-Западная Англия, Йоркшир и Хамбер, Восточный Мидленд. Она пришла на смену частной железнодорожной компании Arriva, обладавшей франшизой на перевозки в этих регионах с 2015 года. Причиной отзыва франшизы стал ряд проблем, которые испытывала частная компания, в том числе с изменением расписания. Это привело к задержкам и отмене отправлений поездов.

Теги
Великобритания
Фондовые торги в США завершились снижением из-за опасений по поводу дельта-штамма COVID-19
Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 725,81 (2,09%) пункта, индекс S&P 500 снизился на 68,67 пункта (1,59%), а индекс электронной биржи NASDAQ - на 152,25 пункта (1,06%)
Читать полностью