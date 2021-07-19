СМИ: хакеры атаковали автоматы по продаже железнодорожных билетов в Англии

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Автоматы самообслуживания по продаже проездных билетов, установленные на станциях государственного железнодорожного перевозчика Northern в Англии, подверглись, предположительно, кибератаке с использованием вирусов-вымогателей. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Государственный перевозчик, оказывающий услуги на севере Англии, указал, что хакеры атаковали серверы, на которых работают автоматы по продаже билетов.

"Это является предметом текущего расследования с нашим поставщиком, но есть признаки того, что служба билетных автоматов подверглась кибератаке с использованием программ-вымогателей", - прокомментировали произошедшее в компании. Перевозчик заверил, что персональные данные клиентов, а также информация о платежах не были раскрыты.

По информации Би-би-си, железнодорожный оператор лишь два месяца назад закончила установку 621 аппарата по продаже билетов с сенсорными экранами на 420 станциях, что обошлось компании в £17 млн ($23 млн).

Принадлежащая государству Northern была основана в феврале прошлого года и обслуживает регионы Северо-Восточная Англия, Северо-Западная Англия, Йоркшир и Хамбер, Восточный Мидленд. Она пришла на смену частной железнодорожной компании Arriva, обладавшей франшизой на перевозки в этих регионах с 2015 года. Причиной отзыва франшизы стал ряд проблем, которые испытывала частная компания, в том числе с изменением расписания. Это привело к задержкам и отмене отправлений поездов.