Эксперты не ждут падения индекса Мосбиржи дальше 2600 пунктов

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Индекс Мосбиржи в случае углубления коррекции на мировых площадках в рамках начавшейся недели может продолжить движение ниже 2700 пунктов, считают опрошенные ТАСС эксперты. Однако дальше 2600 пунктов рублевый индикатор опуститься не должен, добавили они.

По мнению специалистов, поддержку российским активам окажет стартовавший сезон отчетностей. При этом перспективные и дивидендные бумаги будут быстро выкупаться на коррекциях, в том числе за счет реинвестирования поступивших на счета инвесторов дивидендов.

Почему рынок падает

Российский рынок акций начал неделю со снижения из-за слабого внешнего фона. Основной причиной снижения стало соглашение ОПЕК+, полагает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

"Компромисс между странами ОПЕК+, с одной стороны, снял неопределенность и риски развала сделки, но, с другой, теперь есть четкий план повышения добычи, что в течение нескольких месяцев выведет рынок нефти из состояния дефицита. Для неэластичного рынка нефти это означает сложность в плане реализации сценария дальнейшего роста котировок Brent выше $75-80", - рассказал он. Вечером в понедельник ближайший фьючерс на нефть марки Brent терял около 6,50%, торгуясь в районе $68,66 за баррель.

Второй причиной распродажи российских активов является коррекция на западных площадках после продолжительного ралли с начала лета. "Коррекция идет сейчас по многим мировым рынкам. Так, например, она началась и в США и последовала на фоне ускорения инфляции и опасения инвесторов роста процентных ставок <…>", - пояснил старший аналитик АТОН Михаил Ганелин. Вызывает опасения инвесторов и набирающий обороты коронавирус - "дельта", а также спекуляции касательно новых ограничений, добавила руководитель отдела анализа акций "Финам" Наталья Малых.

Предстоящее в пятницу заседание ЦБ РФ также может привести к росту напряженности на российском рынке, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Участники рынка рассчитывают, что в июле ключевая ставка будет повышена до 6% или даже до 6,5% годовых. Это может вызвать увеличение волатильности на валютном и фондовом рынках. Последнее время приток средств в фонды, ориентированные на Россию, сокращался, а в середине июля был зафиксирован недельный отток. Техническая картина дает рынку шанс на отскок, но многое будет зависеть также от динамики на ведущих мировых площадках", - рассказал он.

В "Фридом Финанс" ожидают, что в лидеры роста могут выйти акции фонда золота, производителей цветных и драгоценных металлов, а в аутсайдеры - акции банков. При этом лучшим защитным вложением могут стать инфляционные ОФЗ и фонды на их основе.

"Провал" могут быстро откупить

В случае наступления полноценной коррекции на западных площадках индекс Мосбиржи может продолжить снижение, считает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Не исключают дальнейшего падения индекса Мосбиржи ниже 3700 пунктов, ввиду понижения аппетита к риску, и в УК "Альфа-Капитал". По оценкам "Финам", индекс Мосбиржи может просесть на 3-4% на этой неделе, примерно до 3600 пунктов, но более негативного сценария в компании не ждут.

При этом завершение дивидендного сезона и поступления средств на счета акционеров в ближайшие недели должны обеспечить локальный приток капитала в активы, не допустив избыточного отката рынка РФ, добавил Карпунин. То, что перспективные и дивидендные бумаги будут быстро выкупаться на коррекциях, в том числе за счет реинвестирования дивидендных выплат, считает и Наталья Малых.

Поддержку рынку должны оказать также хорошие результаты отчетности российских компаний, добавил Ганелин. "Очень хорошо планируют отчитаться металлургические компании, они начинают рекомендовать дивиденды. В частности, в пятницу объявила дивиденды "Северсталь" с очень хорошей дивидендной доходностью (почти 5%), что является неплохой поддержкой для рынка РФ", - отметил он.

При этом негатив, связанный с новостью о долгожданном заключении соглашения между членами ОПЕК+, может оказаться временным, считает старший аналитик УК Альфа-Капитал Максим Бирюков. "Согласованность между крупнейшими производителями нефти значительно снижают риск неконтролируемого роста добычи, что особенно важно, учитывая возможное влияние на спрос распространения дельта-штамма коронавируса", - добавил специалист.

Что будет с рублем

На текущей неделе курс рубля во многом будет определяться динамикой нефтяных цен и решением Банка России по ключевой ставке, пояснила аналитик "Финам" Анна Зайцева.

"Ожидаемое повышение ключевой ставки Банка России на предстоящем заседании 23 июля сможет поддержать рубль", - рассказала она, добавив, что в то же время "нефтяной фактор", с учетом повышенных объемов покупки валюты со стороны Минфина РФ в рамках бюджетного правила, будет оказывать понижающее давление на российскую валюту. Таким образом, в "Финам" на этой неделе прогнозируют курс доллара к рублю в диапазоне 73,80-75,50 рубля.

В "БКС Мир Инвестиций" добавили, что в случае повышения ставки ЦБ РФ до 6,5% и сохранения стабильных цен на нефть доллар к рублю может начать повторное движение в сторону 71,5-72 рубля.