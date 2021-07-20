Более 1,5 тыс. рабочих мест создадут на территории бывшей промзоны "Братцево" в Москве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. На территории бывшей промзоны "Братцево" в Войковском районе построят жилой комплекс, в котором будет детский сад и школа. Также будет создано более 1,5 тыс. рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Площадь промзоны, подлежащая комплексному развитию в рамках проекта "Индустриальные кварталы", составит 22 гектара. Редевелопмент участка бывшей промышленной зоны "Братцево" позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест. Инвестиции по новому объекту превысят 50 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит более 800 млн рублей в год. Реализацию проекта планируется завершить в 2030 году. На этой территории рядом со станцией МЦК Балтийская собираются возвести 550 тыс. квадратных метров недвижимости", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что градостроительно-земельная комиссия Москвы уже одобрила проект комплексного развития территории бывшей промышленной зоны "Братцево".

"По проекту будет построено 90 тыс. кв.м жилья в рамках программы реновации. Также инвестор возведет детский сад на 325 мест и школу, рассчитанную на 750 учеников. Проектом предусмотрено строительство спортивных объектов и площадок, оборудованных для занятий спортом на свежем воздухе, и зданий общественно-делового назначения", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, чьи слова также приводятся в сообщении.

Всего комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.