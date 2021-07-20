В Москве начали строить мост Северного дублера Кутузовского проспекта

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Строительство моста Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) началось в Москве, в 2023 году мост соединит Деловой центр с противоположным берегом Москвы-реки и станет важной частью будущей скоростной трассы. Переправу возведет инвестор в рамках реализации крупнейшего в столице концессионного соглашения по строительству СДКП, сообщил ТАСС во вторник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В Москве реализуется уже пять концессионных соглашений в разных сферах с общим объемом частных вложений почти 90 млрд рублей. Автодорожная концессия по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта является самой крупной в Москве - как по своим размерам, так и в финансовом плане - инвестор вложит в создание трассы более 50 млрд рублей. Сейчас строители приступили к возведению важной части будущего дублера - моста вблизи "Москва-Сити". Завершить эти работы планируется в 2022 году, полноценно воспользоваться дублером москвичи смогут уже в 2023 году", - рассказал Ефимов.

Заммэра отметил, что новую переправу строят методом надвижки пролета: его собирают из отдельных металлоконструкций, соединяя сваркой и специальными высокопрочными болтами. Работы идут по графику, сегодня собранная часть достигла границы суши и воды, а в скором времени огромная конструкция начнет перемещение над руслом Москвы-реки. Параллельно с возведением переправы, инвестор ведет строительство основного хода автодороги и эстакад.

Первая "платка" в Москве

"Северный дублер Кутузовского проспекта станет первой платной автомагистралью в черте города и соединит "Москва-Сити" с МКАД и Северным обходом Одинцово. Он будет представлять собой бессветофорную четырехполосную автомагистраль протяженностью 10,3 км с расчетной скоростью движения 100 км/ч. Концессионное соглашение заключено на 40 лет, по его условиям, инвестор полностью финансирует строительство автодороги, а затраты на подготовку территории разделены между ним и городом в равных долях. После ввода дублера в эксплуатацию инвестор будет окупать свои инвестиции в течение срока соглашения за счет взимания платы за проезд", - пояснил ТАСС глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Как заверили в пресс-службе экономического комплекса столицы, дублер значительно снизит нагрузку на дороги на западе Москвы - Кутузовский проспект и проспект Маршала Жукова, которые по итогам первого квартала 2021 года вошли в топ-3 самых загруженных вылетных магистралей. Масштабный проект реализует "Новая концессионная компания", организатором финансирования является УК "Лидер", инвесторами проекта выступают НПФ группы Газфонд и консорциум иностранных инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций.

"Северный дублер Кутузовского проспекта является уникальным проектом для Москвы, это первая внутригородская транспортная магистраль, создаваемая с использованием механизма государственно-частного партнерства. <...> Мост через Москву-реку является лишь одним из нескольких сложнейших инженерных сооружений, которые предстоит создать в рамках реализации проекта. СДКП существенно повысит мобильность москвичей и гостей столицы, что позволит им больше времени проводить со своей семьей и близкими, а не стоять в пробках", - добавил директор "Новой концессионной компании" Денис Янев.

Как отметили в пресс-службе экономического комплекса, помимо выполнения своей прямой функции, мост будет органично вписываться в архитектуру района вблизи Делового центра. Внешне он будет схож с расположенными по соседству мостами Смоленской железной дороги, а также гармонировать с наземными переходами и башнями "Москва-Сити". Его оснастят динамической светодиодной подсветкой, которая не будет мешать водителям в темное время суток.