Службы экспресс-доставки на Хайнане за январь-июнь обработали свыше 75 млн отправлений

ХАЙКОУ /Китай/, 20 июля. /ТАСС/. Службы экспресс-доставки в южной китайской провинции Хайнань за январь-июнь текущего года обработали свыше 75 млн отправлений, что превысило показатель за весь 2018 год. Такие данные провинциального почтового управления публикует местная газета "Хайнань жибао".

Согласно официальным данным, начиная со второго квартала службы экспресс-доставки обрабатывали ежемесячно свыше 10 млн посылок. Самый высокий показатель был зафиксирован в мае - более 17 млн посылок. За первое полугодие общий размер почтовой отрасли провинции вырос на 19,87% в годовом выражении и превысил 1,59 млрд юаней (около $245,3 млн).

Что касается служб экспресс-доставки, то общее число отправлений за указанный период превысило 75,43 млн посылок. Рост данного показателя в годовом выражении составил 23,93%. Общий же размер этой отрасли достиг 1,51 млрд юаней (около $233 млн), что на 21,45% больше показателя за аналогичный период 2019 года.

Экспресс-доставка, пишет издание, играет важную роль в развитии местного сельского хозяйства, позволяя фермерам, к примеру, отправлять выращиваемые в провинции фрукты в другие районы страны.