В ДОМ.РФ заявили, что инфраструктурные облигации доступны почти 70 регионам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Решение правительства России о расширении механизма инфраструктурных облигаций увеличило число регионов, которые смогут воспользоваться этим инструментом для строительства инфраструктуры, в полтора раза, сообщил во вторник ТАСС директор ДОМ.РФ по инфраструктурным облигациям Антон Никитин.

"Принятые поправки делают возможным максимальное масштабирование механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ по всем направлениям. Так, увеличение предельного уровня госдолга до 75% для каждого субъекта расширяет область применения механизма примерно в полтора раза - до почти 70 субъектов", - сказал Никитин.

Он отметил, что в число новых попадают субъекты, характеризующиеся скромными темпами прироста строительства и ввода жилья. При этом заявленный уровень ограничений позволяет сохранить контроль за разумным увеличением долговой нагрузки, подчеркнул собеседник агентства.

Правительство России ранее приняло постановление, которое повышает предельный уровень госдолга субъектов РФ для использования инфраструктурных облигаций. Теперь механизм может использоваться в регионах с госдолгом не более 75% (ранее - не более 50%). Кроме того, согласно документу, механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ теперь может быть использован при реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионных соглашений.

С помощью облигаций можно финансировать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также общегородскую инфраструктуру. Денежные средства от размещения облигаций будут выдаваться на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет для жилищного строительства и до 30 лет для концессий и ГЧП под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета и региональными государственными гарантиями. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что начать строительство за счет инфраструктурных облигаций планируется в шести регионах (Липецкая, Сахалинская, Тульская, Тюменская, Челябинская и Свердловская области).