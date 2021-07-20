ТАСС, 20 июля. Авиакомпания "Геликс" откроет обособленное подразделение в Ульяновской области, предприятие перевезет в регион три грузовых Ил-76 до конца года, соответствующее соглашение подписано на полях авиасалона МАКС-21 в Жуковском. Об этом во вторник сообщил ТАСС врио главы региона Алексей Русских.

"Договоренность, которую мы оформили сегодня с компанией, нацелена на работу сразу в нескольких направлениях: развитие грузовой авиации, обеспечивающей логистическую поддержку предприятий Ульяновской области, развитие вертолетных перевозок. Кроме того, приход новой авиакомпании будет содействовать трудоустройству выпускников авиационных учебных заведений Ульяновской области", - сказал Русских.

Заместитель директора по стратегическому развитию авиакомпании "Геликс" Вадим Балдин сообщил, что в Ульяновской области начнет функционировать обособленное подразделение авиакомпании, которая планирует осуществить перелет и размещение три грузовых самолетов Ил-76 на территории аэропорта "Ульяновск-Восточный". Компания закупила самолеты Ил-76, которые сейчас проходят техническое обслуживание и подготовку к выполнению международных полетов. В настоящее время полностью подготовлен один самолет, второй будет готов в августе, третий - до конца года. "Приход авиакомпании "Геликс" позволит не только принести в Ульяновскую область нашу тридцатилетнею экспертизу в области вертолетных перевозок, но и предложить предприятиям региона снижение логистических издержек за счет базировки воздушных судов в Ульяновске", - отметил Балдин.

По данным пресс-службы администрации главы области, акционеры вложат в проект более 400 млн рублей, с учетом затрат на приобретение самолетов. Проект позволит создать до 40 новых рабочих мест для жителей региона. "Компания намерена налаживать кооперацию с ульяновским бизнесом. Сотрудничество будет вестись как в сфере грузовых перевозок, так и обслуживания воздушных судов авиакомпании предприятиями авиационного кластера Ульяновской области. Например, инвестор уже взаимодействует с компанией "УЗГА-Инжиниринг": она провела техобслуживание самолета Ил-76 для новой авиакомпании", - рассказал генеральный директор корпорации развития региона Сергей Васин.

Авиакомпания "Геликс" - одна из старейших российских авиакомпаний. Зарегистрирована в 1991 году в Перми. В авиапарк входят 10 вертолетов Ми-8 и три самолета Ил-76. Вертолеты авиакомпании оказывают услуги поисково-спасательного обеспечения на Урале - в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, выполняют экскурсионные полеты на Северный Урал, в том числе на плато Маньпопунер, перевал Дятлова, и обеспечивают логистическую поддержку компаниям топливно-энергетического комплекса в Западной Сибири.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 продлится с 20 по 25 июля и для широкой публики будет открыт уже с 21 числа.