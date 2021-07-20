ОКБ "Сухого" на МАКС показало систему дополненной реальности для сборки самолетов

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Конструкторское бюро "Сухого" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорация "Ростех") показало на своем стенде на авиасалоне МАКС систему дополненной реальности, облегчающую сборку самолетов.

Система используется с очками дополненной реальности или с вебкамерой и позволяет с помощью 3D-модели проконтролировать процесс сборки самолета.

На данный момент технология проходит опытную эксплуатацию, рассматривается возможность ее внедрения в массовое производство.

В этом году Международный авиационно-космический салон отмечает 15-летие. Авиасалон проходит с 20 по 25 июля в Жуковском.