На площадке ВЭФ откроют спортивный павильон и представят Aurus Senat

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) представят свои перспективные проекты на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 2-7 сентября, также для участников откроют спортивный павильон и представят экспозицию демонстрационного серийного автомобиля Aurus Senat. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента России в ДФО во вторник.

"Главная задача Восточного экономического форума - привлечение инвесторов, обратная связь от бизнеса. Выставка "Улица Дальнего Востока" - возможность представить свой дальневосточный субъект для иностранных делегаций, международного бизнеса, научных и общественных кругов. Выставка позволяет представить работу по социально-экономическому развитию территорий. Главы регионов и жители могут показать, что они любят на своей земле, что планируют делать, какие перспективы видят. Привлечь инвесторов и туристов", - цитирует пресс-служба вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Выставка "Улица Дальнего Востока" с участием всех 11 дальневосточных регионов и федеральных органов исполнительной власти будет открыта 2-7 сентября на набережной бухты Аякс, организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства. На выставке будут представлены уникальные особенности регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции.

Как рассказали в пресс-службе, на выставке впервые будет представлена экспозиция демонстрационного серийного автомобиля Aurus Senat. Посетители увидят две модели: Aurus Senat седан и Aurus Senat седан на водородном топливе.

В павильоне "Спорт - норма жизни" Министерства спорта РФ гости смогут узнать о различных спортивных федерациях и новых видах спорта, центрах спортивной подготовки, спортивных вузах и школах России, посетить музей ГТО и выполнить нормативы, а также попробовать себя в VR-спортивных играх и киберспорте, лазерном тире и настольных спортивных играх. На специальных экранах расскажут о достижениях российских спортсменов и анонсируют важнейшие спортивные события, которые пройдут в России. Также состоится парусная регата в классе "Плату 25" и спартакиада среди команд Дальневосточного федерального округа "Дальневосточные игры", которая включает мини-футбол, баскетбол, масс-реслинг, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт.

Врач-тибетолог, вертолеты, экология и промывка золота

В павильоне Камчатского края "Береги Камчатку" представят проект развития водородной энергетики, расскажут о строительстве нового аэропорта "Елизово", туристическом и научном потенциалах полуострова. Республика Бурятия на территории экспозиции "Байкал - Бурятия. Традиции с будущим" разместит модели вертолетов Улан-Удэнского авиационного завода: VRT500 и Ми-171А2. Также в павильоне будут организованы выставка-продажа изделий из бурятского нефрита, прием врача-тибетолога и чайные церемонии, мастер-классы по бурятскому народному танцу Ехор.

На выставке "Будущее сегодня", которую подготовил Хабаровский край, расскажут об инновациях и развитии промышленности в регионе, в павильоне также будут установлены зона для игры в хоккей с мячом с помощью технологии AR и экопарк. Приморский край построит свой павильон и работу внутри него в стиле международного терминала, а экспозицию наполнят разработками местных предприятий, среди которых ССК "Звезда", Находкинский завод минеральных удобрений, "Газпром гелий сервис". Амурская область представит экспозицию "Экономика устойчивого развития", разместит стенды о развитии агропромышленного комплекса и интерактивную инсталляцию "Развитие газохимического кластера в Амурской области", а также проведет виртуальную экскурсию по популярным туристическим местам.

Забайкальский край в экспозиции "Забайкалье - стремление вверх" тоже продемонстрирует инвестиционные проекты, мини-музей, выставку картин забайкальских мастеров. Тема экспозиции Сахалинской области - "Зеленый бизнес - зеленые острова", где разместят четыре фотозоны, Healthy bar, сцену для выступлений сахалинских артистов, а также расскажут об экологических проектах. Еврейская автономная область представит экспозицию "Радужный мост", на которой регион продемонстрирует туристический потенциал и блюда региональной кухни. Чукотский автономный округ откроет павильон под названием "Чукотка - граница между человеком и Арктикой", где посетителям расскажут о туризме и промышленности региона, а также проведут иммерсивную экскурсию в декорированной под корабль машине.

Якутскую экспозицию "В будущее с Якутией" наполнят площадкой для питч-сессий, зоной с приоритетными проектами социально-экономического развития республики, также пройдут концерты и демонстрация якутских фильмов. Магаданская область презентует проект развития региона до 2024 года, проект морского фасада в Магадане, гости смогут принять участие в мастер-классе по промывке золота, посмотреть выступления ансамбля песни и танца народов Севера "Энэр", познакомиться с косторезным искусством и изготовить своими руками традиционные изделия. На центральной площадке выставки "Улица Дальнего Востока" откроется экспозиция "Дальневосточная деревня", где можно будет познакомиться с наиболее яркими проектами, реализованными на дальневосточных гектарах.

"Улица Дальнего Востока" является ключевым событием культурной программы Восточного экономического форума. Выставка зарекомендовала себя как эффективный способ налаживания гуманитарных контактов и подробного знакомства гостей форума и жителей Приморья с разнообразием регионов ДФО. Это мероприятие является уникальным не только для Дальнего Востока, но и для России в целом", - цитирует пресс-служба советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета Восточного экономического форума Антона Кобякова.