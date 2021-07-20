"Россети" направили 1,5 млрд рублей на реконструкцию подстанции "Лесозаводск" в Приморье

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Компания "Россети" инвестировала 1,5 млрд рублей в увеличение мощности подстанции "Лесозаводск", которая обеспечивает энергоснабжение, в частности, Транссибирской магистрали и экспортного нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан. Мощность подстанции возросла вдвое - до 80 МВА, говорится в сообщении компании.

В рамках расширения на подстанции были внедрены микропроцессорные комплексы релейной защиты, а также современная система автоматизированного управления технологическими процессами, которая позволит в два раза уменьшить время плановых переключений и реагирования в случае нештатных ситуаций. Наряду с этим, были модернизированы системы связи и интеллектуальные системы учета.

Обновление "Лесозаводска" создаст условия для развития Лесозаводского городского округа, где проживает 41 тыс. человек, а также повысит надежность передачи энергии Приморской ГРЭС.

Подстанция "Лесозаводск" является питающим центром линии электропередачи, построенной в рамках нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", и которая обеспечивает выдачу мощности Приморской ГРЭС. ЛЭП снабжает электроэнергией, в частности, Транссибирскую магистраль, а также экспортный нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.