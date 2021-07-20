Airbus ожидает восстановления рынка авиаперевозок России к 2023-2025 годам

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Airbus прогнозирует восстановление российского рынка авиаперевозок в 2023-2025 году. Об этом журналистам сообщил глава Airbus в России Жюльен Франьятт в кулуарах авиасалона МАКС-2021.

"Мы не пересматривали прогноз, который мы разработали в 2020 году, согласно нему восстановление [российского рынка авиаперевозок] произойдет в 2023-2025 году", - сказал он.

Франьятт добавил, что восстановление внутренних перевозок в России приведет к тому, что переговоры с авиакомпаниями о поставках воздушных судов станут более интенсивными.

Российские авиакомпании постепенно восстанавливают пассажиропоток, внутренние перевозки в настоящее время превышают допандемийные показатели, ранее сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев. По его словам, в январе - мае 2021 года внутренние перевозки авиакомпаний составили почти 28,75 млн пассажиров, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Авиакомпании России в июне увеличили перевозки пассажиров в 3,8 раза, до 10,89 млн человек по сравнению с июнем 2020 года.