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Путин: РФ намерена наращивать объем сотрудничества с Казахстаном в области авиастроения

РФ намерена наращивать объем сотрудничества с Казахстаном в области авиастроения - Путин.

МАКС-2021
Модификацию высокогорного вертолета Ка-226Т показали на МАКС-2021
Серийное производство вертолета планируют начать в 2022 году
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