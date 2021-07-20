ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Корпорация "Иркут" может сертифицировать грузовую версию самолета SSJ 100 в течение двух лет. Об этом в кулуарах авиасалона МАКС-2021 сообщил журналистам директор филиала "Региональные самолеты" "Иркута" Олег Гуляев.

"Рассматриваем [грузовую версию SSJ 100], эта работа уже ведется. Мы сейчас ведем проработку концептивных решений по выпуску грузовой версии, и не только этот вопрос рассматривается в отношении самолета Sukhoi Superjet, но и в отношении МС-21", - сказал он.

"Если говорить о самолете Sukhoi Superjet, при окончательном принятии решения на основании тех бизнес-планов, той бизнес-модели, которые мы сегодня представляем нашему акционеру, разработка, выпуск документации и сертификация этого самолета произойдет в течение двух лет", - уточнил Гуляев.

По словам Гуляева, корпорация "Иркут" планирует в 2021 году поставить заказчикам 23 новых самолета SSJ 100, в 2022 году - 18 воздушных судов.

"В этом году [будет выпущено] 23 новых самолета, они уже сегодня расписаны по слотам. В следующем году у нас в планах 18 новых самолетов", - сказал он.

Дополнительно в 2022 году заказчики получат 10 SSJ 100, ранее бывших в эксплуатации, добавил он.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией "Гражданские самолеты Сухого". Максимальная вместимость - 103 места. Версия Long Range (SSJ 100 LR) имеет дальность полета более 4 тыс. км. Для своей скоростной категории "С" (крейсерская скорость - 830 км/ч, максимальная - 860 км/ч) самолет может садиться на весьма короткую полосу - 1 700 м.