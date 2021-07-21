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Депутаты предложили ограничить допустимую долю расходов россиян на ЖКХ

Депутаты от фракции ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов внесут в Госдуму законопроект о введении федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 15%
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов в среду внесут в Госдуму законопроект о введении федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 15%. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время законодательством предусмотрено право субъектов РФ вводить региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ "в совокупном доходе семьи ниже соответствующего федерального стандарта". Органы местного самоуправления в свою очередь устанавливают стандарты, отличные от региональных, если это улучшает положение граждан.

Однако установление регионом стандарта оплаты ниже федерального уровня зависит от его бюджетной обеспеченности, отмечают авторы. Из-за этого данное право не реализуется в большинстве дотационных субъектов федерации. "При этом создается ситуация, когда в дотационных регионах расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни", - указывают в ЛДПР. Авторы ссылаются на данные Минстроя РФ, согласно которым в 58 субъектах РФ максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 22%, в 24 субъектах - 15-21%, и лишь в трех субъектах - менее 15%.

"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнив ее новой частью 11, предусматривающей установление федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15%", - говорится в пояснительной записке.

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