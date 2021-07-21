Порядка 50% пассажиров метро Москвы оплачивают проезд в кассах бесконтактным способом

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Половина пассажиров столичного метрополитена оплачивают проезд в кассе бесконтактным способом. Об этом сообщается в среду на официальной странице мэра Москвы.

"Пассажиры Московского метрополитена все чаще выбирают бесконтактные способы оплаты проезда. За 10 лет очереди в кассы сократились в 3,3 раза. Если в 2010 году в среднем нужно было провести пять минут в очереди, то сегодня время ожидания составляет всего 1,5 минуты", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, рост числа бесконтактных платежей в транспорте связан с развитием билетной системы. Так, в 2021 году доля покупок билетов в кассах столичного метро безналичным способом составила уже 50%, а в допандемийный 2019 год - только 35%. Он отметил, что до конца года в Москве введут еще два бесконтактных способа оплаты проезда - виртуальную "Тройку" и Face Pay.

Более того, в московском метро оптимизировали работу касс, которые теперь открываются в зависимости от загруженности. Также обновление программного обеспечения и оборудования позволило сократить время покупки билетов - в среднем до 23 секунд. Кроме этого, в метро установлено около 2 тыс. аппаратов по продаже билетов. Сейчас у пассажиров на выбор более 10 способов оплаты проезда.