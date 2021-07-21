Функционал инвестиционной карты Москвы планируют значительно расширить

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Места, влияющие на инвестиционную привлекательность будущего бизнес-проекта, и информацию о проходимости интересующего предпринимателя объекта планируют добавить на инвестиционную карту Москвы. Об этом сообщается в среду на официальном портале мэра Москвы.

"Инвестиционная карта Москвы пользуется спросом среди предпринимателей - с начала года поиском объектов для бизнеса воспользовались уже около 100 тыс. пользователей. Мы планируем значительно расширить функционал сервиса: на карту добавятся места, влияющие на инвестиционную привлекательность будущего бизнес-проекта: магазины, остановки общественного транспорта, парковки, учебные заведения, парки, поликлиники. Также предприниматели смогут отследить трафик вокруг выбранного объекта и плотность населения в районе. Таким образом, можно будет оценить соответствие площадки всем необходимым критериям и определить сроки окупаемости проекта", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Кроме этого, на инвестиционную карту планируется добавить московские стройки, а также предприниматели смогут узнать кадастровую стоимость недвижимости в районах.

"Обновленная инвестиционная карта поможет более глубоко проанализировать, какая площадка подходит для того или иного бизнеса, и точнее принять решение. При этом предпринимателям не придется искать нужную информацию в разрозненных источниках или ехать на площадку: все необходимые сведения доступны онлайн в едином сервисе", - отметил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, инвестиционная карта Москвы зарекомендовала себя как удобный сервис по поиску площадки для локализации. Пользователи могут выбрать как свободные промышленные площадки в особой экономической зоне и технопарках, так и помещения для аренды под другую деятельность на городских торгах.

Карта работает на инвестиционном портале Москвы и содержит информацию о более чем 300 площадках для ведения бизнеса. Здесь также можно узнать о городских объектах, которые выставлены на торги для покупки или аренды.