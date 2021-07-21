Второй в России аукцион на реорганизацию бывшей промзоны пройдет в Москве 31 августа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Второй в России аукцион на право заключения договора по развитию территории бывшей промышленной зоны "Алтуфьевское шоссе" состоится в Москве 31 августа. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 августа, сообщили в среду в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Второй в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории в рамках проекта "Индустриальные кварталы" состоится 31 августа. Начальная цена договора на право реорганизации части бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" на северо-востоке Москвы составляет около 37,5 млн рублей, а шаг аукциона - 749,2 тыс. рублей. С победителем будет заключен договор, по условиям которого инвестиции в реализацию проекта составят не менее 45 млрд рублей, а промзона преобразится не позднее 2035 года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что заявки на участие в аукционе будут приниматься до 15:00 26 августа. Всего на территории бывшей промзоны площадью около 30 га планируется построить 720 тыс. кв. м недвижимости.

"Благодаря проекту "Индустриальные кварталы" преобразятся две территории, расположенные в бывшей промзоне "Алтуфьевское шоссе". Победитель аукциона возведет 251 тыс. кв. м жилья и социальной инфраструктуры, в том числе 25 тыс. кв. м в рамках программы реновации, и объекты производственного и общественно-делового назначения площадью 470 тыс. кв. м", - уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, чьи слова также приводятся в сообщении.

Всего комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей.