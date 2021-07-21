{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,39%

Индекс РТС увеличился на 0,41%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,39% и составил 3718,92 пункта, индекс РТС поднимался на 0,41% - до 1573,65 пункта.

К 10:05 мск индексы замедлили рост. Так, индекс Мосбиржи рос до 3710,26 пункта (+0,16%), а индекс РТС - до 1568,46 пункта (+0,08%).

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,48% - до $69,02 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,45% и торгуется на уровне $66,9 за баррель.

Теги
Россия
МАКС-2021
КРЭТ усовершенствовал защитную маску для 100% защиты от вирусов
Сертификация изделия планируется на 2022 год
Читать полностью