Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,39%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,39% и составил 3718,92 пункта, индекс РТС поднимался на 0,41% - до 1573,65 пункта.

К 10:05 мск индексы замедлили рост. Так, индекс Мосбиржи рос до 3710,26 пункта (+0,16%), а индекс РТС - до 1568,46 пункта (+0,08%).

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,48% - до $69,02 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,45% и торгуется на уровне $66,9 за баррель.