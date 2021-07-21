РБК: просрочка по кредитам в России снизилась до уровня допандемийных показателей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Доля просроченных россиянами на 90 и более дней кредитов составила по итогам июня 6,7%, что является минимальным показателем за два года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс".

По его данным, общий объем розничного кредитного портфеля по итогам I полугодия текущего года составил 12,55 трлн рублей. С начала года портфель в абсолютном выражении вырос на 1,17 трлн рублей при увеличении объема просроченной задолженности на 12 млрд рублей, приводит издание данные кредитного бюро. Основная доля просрочки приходится на долги по потребительским кредитам (535 млрд рублей, 64% от общего объема) и кредитным картам (153 млрд рублей, 18,2%).

Эксперты, опрошенные РБК, связывают с ростом выдачи новых кредитов. Вместе с тем гендиректор кредитного бюро "Эквифакса" Олег Лагуткин в беседе с изданием добавил, что на этот показатель также повлияла продажа долгов кредиторами. "В июне объем дефолтной задолженности сократился сразу на 3%, что явилось следствием ее списания кредиторами", - приводит РБК слова Лагуткина.