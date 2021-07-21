Кожемяко сообщил, что авиазавод "Прогресс" в Приморье обеспечен госзаказом на два года

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Авиационный завод "Прогресс" в Приморье обеспечен госзаказом на два года, сообщил губернатор края Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram по итогам встречи с работниками предприятия в среду.
"Сейчас заказ на два года сформирован и утвержден, без учета гражданского вертолетостроения, мы говорим про гарантированный государственный заказ. Сейчас 15 вертолетов на 2022 год, 15 вертолетов на 2023 год, это уже сформировано", - сказал Кожемяко.
Он уточнил, что совместно с Минобороны и другими федеральными ведомствами прорабатывается вопрос дальнейшей обеспеченности завода заказами военной и гражданской воздушной техники, а также модернизацией его производственных мощностей.
Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") - одно из старейших авиастроительных предприятий Приморья. Завод специализируется на выпуске вертолетов, в частности ударного Ка-52 и многоцелевого Ка-62.