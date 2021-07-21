S&P повысило рейтинг Московского кредитного банка с "BB-" до "BB"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Московского кредитного банка (МКБ) с "BB-" до "BB", говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингу - "стабильный".

Аналитики агентства объясняют пересмотр рейтинга высокой производительной эффективностью, объемами прибыли банка, а также его сбалансированным подходом к принятию рисков.

"Стабильный прогноз МКБ отражает наше мнение о том, что банк сумеет сложным операционным условиям в России в ближайшие 12-18 месяцев, сохраняя при этом достаточные показатели капитализации и качество активов на среднем уровне в своем секторе", - говорится в релизе агентства.

В S&P добавили, что МКБ продемонстрировал устойчивость в нестабильной рыночной среде. При это аналитики агентства полагают, что улучшение рейтинга или прогноза в отношении банка в ближайшие полгода маловероятны из-за высокой степени концентрации займов на балансе МКБ.

МКБ - универсальный коммерческий банк, основанный в 1992 году.