Акции Qiwi растут на 5,7%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Стоимость акций Qiwi в ходе торгов на Московской бирже росла на 5,69% и в моменте достигала 789 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:32 мск.

К 15:15 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 767 рублей за бумагу (+2,75%).

Котировки растут на фоне сообщения о том, что группа Qiwi продала 40% доли в "Точке" банку "ФК Открытие". Доля Qiwi была оценена в 4,95 млрд рублей (исходя из текущей стоимости компании в 11 млрд рублей). Оценка может быть пересмотрена на основании аудированных результатов "Точки" за 2021 год и, как ожидается, будет определена во II квартале 2022 года.