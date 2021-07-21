Минпромторг предлагает конфисковывать автотранспорт, перевозящий нелегальные сигареты

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минпромторг предлагает конфисковывать автотранспорт, перевозящий нелегальную табачную продукцию, сообщило министерство по итогам заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"Ряд факторов способствовал увеличению поставок нелегальных сигарет в Россию в 2021 году и, несмотря на позитивную динамику, потери бюджета России от недополученных табачных акцизов оцениваются экспертами порядка 100 млрд рублей в год. В связи с этим Минпромторг России предложил рассмотреть возможность введения нормы конфискации автомобильного транспорта, задействованного для перевозки нелегальной табачной продукции", - говорится в сообщении.

Минпромторг считает, что риск конфискации транспортного средства станет не только весомым аргументом для отказа от незаконной деятельности, но и эффективной профилактической мерой.

В целом, по данным министерства, введенные меры по регулированию рынка табачной продукции привели к снижению доли контрафакта в табачной промышленности в 2020 году с 15,6% до 10,2%. Это принесло бюджету России в 2020 году дополнительные 45 млрд рублей.

Ранее был введен запрет на перемещение физлицами по территории России немаркированной акцизными марками табачной продукции, установлена минимальная цена табачной продукции в рознице, внедрен обеспечительный механизм в виде банковской гарантии по акцизам при приобретении специальных марок. С 1 июля 2020 года заработала система цифровой маркировки и прослеживания табачной продукции. В настоящее время в системе работают все легальные производители, дистрибьюторы и около 120 тыс. предприятий розничной торговли, отмечает Минпромторг.

За 2020 год из незаконного оборота было изъято около 20 млн пачек сигарет.