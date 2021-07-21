Виталия Савельева переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Виталий Савельев переизбран председателем совета директоров "Аэрофлота" по итогам голосования членов набсовета, говорится в сообщении компании.

"Избрать председателем Совета директоров публичного акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии" члена совета директоров общества Савельева Виталия Геннадьевича", - отмечается в сообщении.

Набсовет также утвердил в качестве независимых директоров компании экс-ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, гендиректора "Авиакапитал - сервис" (дочернее предприятие госкорпорации Ростех) Романа Пахомова и управляющего директора "Ренессанс Брокер" Игоря Каменского. Кроме того, совет директоров проголосовал за назначение исполнительным секретарем набсовета директора департамента корпоративного управления "Аэрофлота" Алексея Мелехина.

Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (57,34%) принадлежит государству в лице Росимущества, 0,05% - менеджменту и совету директоров компании, 1,96% составляют квазиказначейские акции, остальные 40,65% - в свободном обращении.