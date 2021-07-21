Свыше 550 млн рублей инвестиций вложили в сахарную отрасль Липецкой области в 2021 году

ЛИПЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Свыше 550 млн рублей инвестиций было привлечено в развитие сахарной отрасли Липецкой области с начала 2021 года. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"За первое полугодие текущего года в сахарную отрасль региона инвестировано более 550 млн рублей, на шести сахарных заводах обновлено оборудование, в том числе диффузионного аппарата, вакуум-аппаратов, проведена реконструкция ТЭЦ, построены склады для хранения сахара и мелассы", - сказал Артамонов. Он напомнил, что в 2021 году отраслевые предприятия региона планируют переработать более 4 млн тонн сахарной свеклы урожая 2021 года.

"Для Липецкой области сахарная свекла - стратегическая культура, наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки", - отметил Артамонов. По его словам, несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые сложились в прошлом году для выращивания сахарной свеклы, в регионе было произведено 3,5 млн тонн сладких корней. "Область заняла первое место в России как по производству сахара, так и по выходу сахара из сахарной свеклы", - подчеркнул Артамонов.

В этой связи он добавил, что свеклосахарная отрасль Липецкой области полностью обеспечивает себя сахаром. Более того, производство этого продукта превышает его внутреннее потребление в среднем в 15 раз. "Излишки сладкой продукции вывозятся за пределы области, в том числе поставляются на экспорт", - заметил глава региона.