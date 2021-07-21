Предложения для народной программы единороссов помогут разработать новую аграрную политику

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Предложения по развитию сельского хозяйства, которые войдут в народную программу "Единой России" на выборах в Госдуму, в дальнейшем могут стать основой для реализации новой аграрной политики. Как сообщили в пресс-службе партии, об этом говорилось в среду в ходе стратегической сессии на тему "Поддержка фермерства и развитие сельских территорий".

"Чтобы люди хотели жить и работать на селе, нужны реальные механизмы поддержки всех сфер жизни. В первую очередь речь о доступном жилье, возможностях для трудоустройства, получении образования, развитии социальной, культурной и досуговой инфраструктуры. Решение этих вопросов должно найти отражение в народной программе партии", - отмечается в сообщении.

По словам заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева, успешная деятельность представителей малых и средних форм агропромышленного бизнеса, а также другие приоритеты, закрепленные в народной программе партии, станут основой для реализации новой аграрной политики. "Вместе с экспертным сообществом мы должны выработать предложения в народную программу, которые позволили бы принять новую современную аграрную сельскохозяйственную политику", - сказал Гордеев.

В свою очередь координатор партпроекта "Российское село" Владимир Плотников отметил, что акценты следует переориентировать на небольшие хозяйства и фермеров. "Льготное кредитование должно быть максимально доступно для большего количества небольших хозяйств. Надо и дальше снимать ограничения. Это касается и залогов, и общего количества документов, которые надо предоставлять в банки", - сказал Плотников. По его словам, сейчас также надо сосредоточиться на такой мере поддержки, как гранты.

В ходе сессии также звучали предложения запустить национальный проект "Развитие села", принять федеральный закон "О развитии сельских территорий", решить вопросы трудоустройства жителей села, проблему сбыта продукции фермеров и личных подсобных хозяйств, повысить оплату труда сельчан, упростить административные процедуры для малого бизнеса в сельской местности.

"Единая Россия" продолжает сбор предложений в народную программу партии. Ранее она провела стратегические сессии по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью.