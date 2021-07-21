ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Жуковский-карго откроет представительство в Китае. Об этом сообщил в среду ТАСС генеральный директор компании "ЖИА-Карго" Евгений Солодилин.

"Для того, чтоб выстраивать работу с зарубежными коллегами наиболее комфортно, мы решили открыть свое представительство в Китае",- сказал Солодилин. Он отметил, что представительство, которое разместится в Пекине, будет нести в себе, прежде всего, агентские функции по организации грузоперевозок как по экспортной линии, так и по линии импорта. "Таким образом мы планируем привлечь новых партнеров на китайском направлении как из числа китайских компаний, так и российских грузоотправителей, связанных с экспортом", - заметил гендиректор компании.

Аэропорт Жуковский - международный аэропорт, располагающейся на юго-востоке Московской области, в 23 км от столицы. Торжественное открытие состоялось 30 мая 2016 года. Логистический комплекс с грузовым терминалом аэропорта открылся здесь в июле прошлого года.