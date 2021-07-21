Минэкономразвития до конца недели доработает проект инвестдекларации региона

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития до конца недели доработать проект инвестиционной декларации региона и направить его в Российский союз промышленников и предпринимателей и "Деловую Россию". Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера по итогам второго заседания комиссии госсовета по направлению "Инвестиции".

"Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития России до конца недели доработать проект инвестдекларации с учетом предложений участников заседания, направить в РСПП и "Деловую Россию". До конца месяца доработанные методические рекомендации с проектом инвестдекларации должны быть направлены в регионы для разработки и утверждения инвестиционных деклараций в субъектах", - отметили в секретариате.

В секретарите сообщили, что в 2021 году стандарты инвестиционной декларации планируется внедрить в 11 пилотных регионах: Москве, Воронежской, Сахалинской, Московской, Нижегородской и Тульской, Новгородской, Челябинской областях, Забайкальском крае, республиках Татарстан и Мордовия. "Субъекты должны принять необходимые нормативно-правовые акты и запустить декларацию в работу до 30 октября. Инвестиционная декларация представляет собой обязательство региона перед инвестором", - отметил первый заместитель министра экономического развития России Андрей Иванов, слова которого приводятся в сообщении секретариата первого вице-премьера.

В аппарате Белоусова добавили, что проект инвестдекларации региона необходимо утвердить до конца июля, доработав проект с участием общественных организаций, и направить в регионы.

По словам первого вице-премьера, цель инвестиционной декларации - четко сформулировать для бизнеса перспективу развития региона с учётом инвестиционной стратегии и конкурентных преимуществ. Важно, чтобы команда, которая отвечает за большой инвестиционный проект в регионе, обладала опытом и компетенцией в сфере инвестиций, сказал он.

"Одна из ключевых целей проекта - установление доверия между инвестором и государством", - подчеркнул Андрей Белоусов.

Первый заместитель министра экономического развития Иванов добавил, что декларация является гарантией губернатора как представителя субъекта России инвестору о незыблемости мер государственной поддержки и условий ведения бизнеса. "Декларация не является информационным или аналитическим документом и навигатором по федеральному или региональному законодательству, а также "атласом мер поддержки", - отметил Иванов.

"Запрос на инвестиции в инфраструктуру в России сейчас колоссальный, инфраструктура создает высокий мультипликативный эффект. В связи с этим правительство разработало "инфраструктурное меню", реализация которого позволит регионам обеспечить новые микрорайоны необходимыми дорожными, инженерными и социальными объектами, улучшить качество городской среды, увеличить объем жилищного строительства. Одним из ключевых инструментов "меню" являются инфраструктурные облигации от ДОМ.РФ. Механизм позволяет застройщикам привлекать льготное и долгосрочное финансирование. На данный момент вся нормативная, техническая и финансовая база для запуска механизма в регионах готова, одобрен первый проект. На первом этапе мы планируем реализовать 8 проектов как минимум в 6 регионах "пилотах" до конца 2021 года. В рамках этих проектов будет введено более 3,2 млн кв. м, общий объем бюджет проектов составит 215 млрд рублей, а непосредственно по инфраструктуре - 24 млрд рублей", - сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко, слова которого приводятся в сообщении.

Мнение регионов

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, слова которого приводит секретариат первого вице-премьера, инвестиционные декларации станут основой запуска и сопровождения инвестиционных проектов в регионах.

"С момента нашего первого заседания прошло несколько месяцев. Все это время мы в тесном взаимодействии с правительством России и регионами продолжали работу над созданием системы запуска и сопровождения инвестиционных проектов. Основой для этого должны стать инвестиционные декларации. Важно, что декларации будут не только знакомить с потенциалом каждого региона, но и закрепят обязательство властей перед инвесторами. И, в конечном счете, будут способствовать развитию территорий и улучшению качества жизни людей", - отметил Лимаренко.

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, слова которого приводит секретариат первого вице-премьера, подчнркнул важность и востребованность инициативы по созданию системы поддержки новых инвестиционных проектов во всех регионах из 6 составляющих. Такой подход дает возможность перейти от конкуренции, основанной на объемах бюджетов регионов, в плоскость равных условий для инвесторов и единых правил работы, используя лучшие практики.

Работа над инвестдекларациями ведется в рамках поручений президента России по итогам ПМЭФ-2021. Правительству поручено создать систему поддержки новых инвестиционных проектов и обеспечить ее внедрение к 2024 году во всех субъектах России, в первую очередь в регионах, где привлечение инвестиций находится на низком уровне.

В заседании комиссии также приняли участие председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, президент РСПП Александр Шохин, президент "Деловой России" Алексей Репик, председатель совета директоров группы компаний "ЕСН" Григорий Березкин, руководители субъектов РФ, представители федеральных органов исполнительной власти, входящие в состав комиссии, а также приглашенные спикеры и.о. первого заместителя председателя правительства Республики Тыва Александр Брокер, заместитель губернатора Санкт-Петербурга Максим Соколов.