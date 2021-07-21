Абрамченко заявила, что принятые кабмином меры сдержали рост цен на сахар и масло

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Принятые правительством меры для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло позволили сдержать рост цен на эти продукты, а также сохранить необходимые объемы производства. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, которое глава государства провел в режиме видеоконференции.

"Все принятые правительством меры позволили обеспечить физическую доступность сахара и масла подсолнечного для населения, позволили удержать цены. И, что очень важно, позволили сохранить необходимые объемы производства", - сказала она, подчеркнув, что правительство продолжает следить за ценами на сахар, несмотря на прекращение действия соглашения о стабилизации цен на этот продукт. По ее словам, цены на сахар остаются стабильными.

Поддержка производителей

Так, на поддержку производителей масла и сахара при условии неповышения цен правительством было выделено 9 млрд рублей (на поддержку производителей сахара 3 млрд рублей, производителей масла - 6 млрд рублей). На 15 июля 2021 года до производителей доведено 485,8 млн рублей.

"Еще одной мерой, принятой правительством для стабилизации ситуации с сахаром, стало принятие решения о беспошлинной квоте на ввоз сахара белого в объеме 350 тыс. тонн в период с 15 мая по 31 августа 2021 года. Сейчас в рамках квоты завезено более 37 тыс. тонн сахара, который приобретен в основном кондитерскими предприятиями. В целях недопущения повторения ситуации в этом году увеличены посевные площади под сахарную свеклу на 90 тыс. га. Планируется собрать 426,2 тыс. тонн этой культуры", - сообщила вице-премьер.

Для обеспечения отечественных предприятий доступным сырьем, добавила Абрамченко, принят ряд мер таможенно-тарифного регулирования. В частности, установлены повышенные ставки вывозных таможенных пошлин на семена подсолнечника и на рапс. При экспорте подсолнечного масла с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года будет взиматься плавающая вывозная 70% пошлина с разницы между базовой ценой в $1 тыс. за тонну и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента в $50 за тонну.

Ценовое соглашение

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Согласно соглашениям, отпускные цены на заводах должны быть на сахар не выше 36 рублей за кг, на масло подсолнечное - не выше 95 рублей за литр. В рознице цены должны быть на сахар не более 46 рублей, на масло - не более 110 рублей.

30 марта правительство продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.