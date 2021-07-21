Путин подчеркнул, что фитосанитарные нормы нельзя использовать как рычаг давления

НОВО-ОГАРЕВО, 21 июля. /ТАСС/. Фитосанитарные нормы должны соблюдаться, но нельзя использовать их для устранения конкурентов при допуске на российский рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином в среду.

На мероприятии вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о сильном росте цен на овощи в России в этом году. Заслушав ее доклад, Путин обратил внимание на сотрудничество России с государствами Средней Азии и поинтересовался, как налажена работа по этому направлению. Он заметил, что там есть "ранние овощи, ранние фрукты в большом количестве", по более низким ценам и лучшего качества по сравнению с Европой.

Вице-премьер в ответ пояснила, что при соблюдении всех фитосанитарных требований такую продукцию допускают на российский рынок. "Фитосанитарные нормы нужно соблюдать, только ни в коем случае нельзя допустить, чтобы фитосанитарные нормы использовались как рычаг для того, чтобы "отдавливать" конкурентов на рынке, не пускать товар на наш рынок", - подчеркнул в свою очередь глава государства.

Как считает президент, российским властям нужно внимательнее следить за этим вопросом. "Там большой объем [товаров]. И качество хорошее", - указал он, добавив, что это позитивно скажется и на ценах на овощи в стране. "Обязательно посмотрите на это, хорошо?" - заключил Путин.