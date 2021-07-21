Абрамченко заявила, что запасов гречки в России достаточно

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Население РФ полностью обеспечено гречневой крупой, рынок не испытывает дефицита. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на совещании с членами правительства, которое в режиме видеоконференции провел президент РФ Владимир Путин.

"Второй год мы пристально следим за ситуацией с ценами и физической доступностью гречки. В целях недопущения дефицита и стабилизации цен на гречку принято решение о временном запрете на ее вывоз из Российской Федерации до 31 августа 2021 года. Хочу подчеркнуть, что запасов гречневой крупы достаточно для удовлетворения потребности населения, дефицита крупы нет", - сказала она.

Абрамченко также отметила, что был принят ряд мер для стабилизации цен на зерновом рынке. "Принятые меры позволили стабилизировать цены на зерно в начале текущего года и снизить их к середине года", - указала Абрамченко.

Так, была установлена квота на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня 2021 г. в размере 17,5 млн тонн; введены повышенные вывозные таможенные пошлины на пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу; со 2 июня 2021 года введена гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. В отношении пшеницы при мировой цене до 200 долл./тонна пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей 200 долл./ тонна, пошлина составит 70% от разницы мировой и этой базовой цены в 200 долларов. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне 185 долл./тонна. Важным решением при введении повышенных таможенных пошлин на зерно, указала Абрамченко, было обязательство государства вернуть все дополнительно полученные в бюджет средства сельхоз товаропроизводителям.

"За период с 15 февраля по 9 июля 2021 г. объем дополнительных доходов федерального бюджета, полученных от увеличения вывозных таможенных пошлин в отношении зерновых культур, составил 15,4 млрд рублей. В текущем году правительством также были оказаны меры государственной поддержки в размере 4,7 млрд рублей предприятиям хлебопекарной и мукомольной промышленности при условии не повышения цен на муку и хлеб; в размере 1 млрд. рублей птицеводческим предприятиям", - сообщила вице-премьер.