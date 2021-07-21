Абрамченко предложила главам регионов лично контролировать ситуацию с рынками

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила поручить главам регионов взять под личный контроль ситуацию с малыми форматами торговли. Об этом вице-премьер попросила президента РФ Владимира Путина, выступая на совещании главы государства с членами правительства, которое проходило в режиме видеоконференции.

Абрамченко напомнила, что правительством подписано распоряжение о неотложных мерах поддержки малого торгового бизнеса, в рамках которого регионам было поручено увеличить количество малых форматов торговли (рынков, ярмарок, объектов нестационарной торговли, специально отведенных мест торговли для населения). "В развитие этого распоряжения руководителям регионов указано на необходимость незамедлительно увеличить количество ярмарок минимум в два раза. Такие возможности в стране есть. На это сейчас нужно сделать особый упор, чтобы новый урожай овощей попал на рынок и был доступен населению в максимальном ассортименте и по доступной цене, - отметила она. - Владимир Владимирович, мы обращаемся к Вам с просьбой поручить главам регионов взять эту работу под личный контроль".

Абрамченко указала, что сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей, в то время как создание условий для сбыта продукции в малых форматах торговли "полностью находится в руках региональных и местных властей". "Нужно чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу. Так мы быстро насытим рынок своими овощами и обеспечим снижение цен. Для успешной реализации этой задачи нужно соединить сельхозтоваропроизводителей, торговые сети и максимально широко использовать форматы нестационарной торговли. Такую работу мы начали вместе с партией "Единая Россия", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что ярмарки возможно организовать максимально быстро и в любых самых удобных для покупателей и предпринимателей местах, в том числе у метро, у железнодорожных и автобусных станций, на городских и сельских площадях, возле магазинов торговых сетей, торговых центров, супермаркетов и гипермаркетов - везде, где есть высокий покупательский трафик и где покупателям удобно будет купить товар, а продавцам привезти и продать его. В том числе дачникам, садоводам, личным подсобным хозяйствам, добавила она.

Абрамченко напомнила, что в этом году серьезно выросли цены на овощи: на картофель - на 64%, морковь - на 86%, капусту - на 43%, лук - на 15%. "В этом году торговле пришлось раньше переходить на импортные овощи, а они были дороже обычного в связи с повышением цен на продукты на мировом рынке", - пояснила вице-премьер. Она выразила надежду, что ситуация стабилизируется к сентябрю.