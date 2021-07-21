Путин призвал наладить тесную координацию между кабмином и регионами в сфере поддержки МСП

НОВО-ОГАРЕВО, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал наладить тесную координацию между регионами и правительством страны по вопросу поддержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций в условиях связанных с пандемией ограничений.

"Тесная координация должна быть налажена между правительством и регионами с тем, чтобы регионы не так, как захочется, вводили эти ограничения, а со смыслом, информируя своевременно об этом правительство, не ожидая, что правительство щедрой рукой сеятеля будет раздавать направо и налево меры поддержки", - сказал глава государства на совещании с членами правительства в среду.

Президент отметил востребованность мер поддержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций в условиях ограничений из-за пандемии.

Кроме того, Путин поддержал предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова приравнять социально ориентированные некоммерческие организации к предприятиям среднего и малого бизнеса, а также ввести гранты для поддержки МСП, чья деятельность была приостановлена в результате ограничений из-за ковида.