В Астраханской области впервые начали сбор бахчевых с маркировкой "органик"

АСТРАХАНЬ, 21 июля /ТАСС/. Глава региона Игорь Бабушкин объявил о начале официального старта сбора бахчевых культур в Астраханской области, при этом впервые на рынки будут поставлены бахчевые, выращенные по технологии органического земледелия. Об этом он написал в среду в своем Instagram-аккаунте.

"Начинаем массово отгружать астраханские арбузы и дыни на местный рынок, в центральную Россию, за Урал, еще - в Белоруссию и Прибалтику. За сезон планируем собрать 268 тыс. тонн арбузов и почти 50 тыс. тонн дынь. Впервые поставим на рынок бахчевые, выращенные по технологии органического земледелия. На полях не ведется опрыскивание от вредителей, сорняки пропалываются вручную. Таких хозяйств по всей стране не больше сотни. При этом продукт с маркировкой "органик" пользуется все большим спросом как у нас в стране, так и за границей", - написал Бабушкин.

По данным Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, бахчеводы Астраханской области собрали первые 5,3 тыс. тонн арбузов и дынь, отправив в другие регионы более 40% собранного урожая бахчевых, в 2021 году площадь под продовольственными бахчевыми культурами составила 8,2 тыс. га.

Благодаря жаркому июню - идеальным условиям для созревания бахчевых культур - в 2021 году раньше обычных сроков начали сбор первого урожая знаменитых астраханских арбузов. Арбуз - один из брендов Астраханской области. Климатические условия региона считаются идеальными для их выращивания. У области есть и официальное свидетельство о том, что она является историческим центром по выращиванию российского арбуза. Считается, что каждый третий арбуз в России выращен в Астраханской области.