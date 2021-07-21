Эксперты: ЦБ на заседании 23 августа может повысить ключевую ставку до 6,5%

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Банк России на предстоящем заседании 23 июля, скорее всего, повысит ключевую ставку в диапазоне 6-6,5% годовых, полагают опрошенные ТАСС аналитики. При этом разовое увеличение на 100 б. п. может вызывать критику со стороны экономических агентов, углубление коррекции на рынке акций, но поддержит курс рубля, добавили они.

Текущий 2021 год ознаменовался периодом активного ужесточения денежно-кредитной политики российским регулятором. С начала года ЦБ трижды производил повышение ставки - суммарно на 125 б. п. - с 4,25% до 5,5% годовых. Как сообщал регулятор на последнем заседании в июне, причиной тому служат повышенные проинфляционные риски, а также экономическая активность в России, которая восстанавливается быстрее ожиданий.

Согласно проведенному ТАСС опросу более 20 компаний и специалистов, на заседании в июле ЦБ может поднять ключевую ставку как до 6%, так и до 6,5% годовых. При этом пятеро опрошенных склоняются к тому, что более агрессивный шаг, чем повышение на 50 б. п., в актуальных условиях был бы избыточным. Четверо уверены в том, что для сдерживания инфляционного давления ЦБ необходим резкий маневр сразу на 100 п. б. Остальные занимают нейтральную позицию, предполагая рост ставки как до 6,25%, с сохранением запаса до сентябрьского заседания, так и до 6,5% годовых.

Динамика инфляции не дает покоя

Инфляция в России остается на повышенных уровнях и продолжает отдаляться от целевых 4%. По данным Росстата, в июне рост потребительских цен составил 6,5% год к году. Согласно прогнозам Совкомбанка, в середине июля годовая инфляция находится вблизи пятилетнего максимума в 6,6% и достигнет своего пика осенью вблизи 7%. Тем самым, при текущей годовой инфляции выше 6% и реальной ставке 1-2%, нейтральный диапазон номинальной ключевой ставки находится выше, чем 5-6%, отметил главный аналитик банка Михаил Васильев.

Эксперт добавил, что такие факторы, как рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах, раздувание глобальной денежной массы центробанками развитых стран, повышенные инфляционные ожидания, все еще низкое из-за пандемии предложение многих товаров и услуг, сохраняющиеся дефициты в отдельных сегментах рынка, удорожание топлива и контейнерных перевозок, а также частично закрытые внешние границы говорят о том, что высокий уровень инфляции еще будет сохраняться.

Опрошенные специалисты склоняются к тому, что ужесточение ДКП в эту пятницу не будет последним. Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин полагает, что среднесрочный потолок процентной ставки должен находиться в диапазоне 6,5-7% при ожидаемой через 12 месяцев инфляции на уровне 4,5-5%.

При этом последние данные по инфляции в июле, которые показали существенную разницу между первой и второй неделей месяца, снизившись до 0,06%, могут остудить ЦБ. "Вторая неделя выглядела почти нормально, если брать ее в отрыве от общего контекста. Правда, не исключено, что такой результат может быть следствием временно ужесточившихся ограничительных мер", - пояснил аналитик АКРА Дмитрий Куликов.

В свою очередь старший экономист "ВТБ капитал" по России и СНГ Александр Исаков добавил, что повышение ставки больше, чем на 50 б. п., сегодня выглядит избыточным. "Столь сильное ужесточение (+225 б. п. относительно минимума 2020 года) не соответствовало бы масштабу ценового шока и поставило бы Россию в один ряд с Бразилией и Украиной, где отклонение от цели по инфляции, послужившее поводом для ужесточения денежно-кредитной политики, составило порядка 4 п. п., то есть вдвое больше, чем в России", - рассказал он.

В случае увеличения ставки на 75 б. п. в июле, на заседании в сентябре ЦБ оценит более точные данные по урожаю 2021 года и будет действовать осторожнее, считает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ капитал" Андрей Верников. При еще более умеренном варианте в 50 б. п. риторика регулятора будет сопровождаться жестким сигналом, добавил аналитик ФГ "Финам" Алексей Ковалев.

Рост ставки может "надавить" на рынки

Повышение процентной ставки может спровоцировать умеренное углубление коррекции на рынке акций, в том числе из-за сворачивания маржинальных позиций, но не вызовет полноценного разворота, считает руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых.

Вместе с тем эксперты отметили, что в большей степени прогнозы ужесточения ДКП уже учтены в капитализации рынка, поэтому куда большее значение будут иметь комментарии регулятора, которые могут повлиять на дальнейшие ожидания.

"На текущий момент короткие ОФЗ уже закладывают совокупный рост ключевой ставки на 100 б. п., до 6,5%. Исходя из этого, повышение ключевой ставки на 50-75 б. п. и сигнал о возможности ее дальнейшего роста не окажут значимого влияния на котировки ОФЗ, так как это уже во многом учитывается в текущих ценах. В случае, если ЦБ РФ поднимет ставку на 100 б. п. и сохранит жесткую риторику, это может привести к росту доходностей ОФЗ (преимущественно на коротком участке) и снижению угла наклона кривой ОФЗ", - прокомментировал старший аналитик "Сбер управление активами" Владислав Данилов.

Что касается российских акций, то в контексте ожиданий цикличного роста корпоративных прибылей почти в два раза в этом году и выхода на дивидендную доходность около 8% по индексу Мосбиржи, рост ставки сильно рынку не навредит, добавила Наталья Малых.

Более того, действия ЦБ могут поддержать курс рубля, который сейчас находится под давлением из-за коррекции цен на нефть, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Это, в свою очередь, должно позитивно сказаться и для акций компаний, нацеленных на внутренний рынок - банки, ретейл, электроэнергетика, добавил аналитик "Газпромбанк - управление активами" Дмитрий Турмышев.

По прогнозам "Финама", в случае повышения ключевой ставки на 0,5-0,75 б. п. российская валюта при прочих равных может укрепиться в паре с долларом до отметки 73,5-73,8 руб. Вместе с тем, многое будет зависеть от общих настроений на глобальных рынках и аппетита к риску у инвесторов, пояснила аналитик компании Анна Зайцева.

Прогнозы участников рынка:

"Открытие" - 6,0%

Промсвязьбанк - 6,5%

Райффайзенбанк - 6,0%

"Русский стандарт" - 6,0%

Росбанк - 6,25%

Совкомбанк - 6,5%

Deutsche Bank - 6,5%

Ing Bank - 6,25-6,5%

АКРА - 6,0%

"Атон" - 6,25-6,5%

"Альфа-капитал" - 6,0%

"БКС мир инвестиций" - 6,25%

"ВТБ капитал" - 6,0%

"Велес капитал"- 6,25-6,5%

"Газпромбанк - управление активами" - 6,25%

"Ренессанс капитал" - 6,25%

"Сбер - управление активами" - 6,0-6,25%

"Тинькофф инвестиции" - 6,5%

"Универ капитал" - 6,25%

"Фридом финанс" - 6,25%

"Финам" - 6,25%