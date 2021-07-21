Карелия рассчитывает перечислить в госбюджет 1,5 млрд рублей поступлений от аренды лесов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Власти Карелии рассчитывают увеличить размер поступлений в федеральный бюджет от платы за аренду лесов до 1,5 млрд рублей по итогам 2021 года. В регионе надеются, что часть средств может быть направлена на укрепление социальных гарантий сотрудников лесоохраны, сообщил в среду в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава республики Артур Парфенчиков.

"Мы за три года в два раза увеличили поступления в бюджет <...> платежей от арендаторов: если мы в 2017 году перечисляли в федеральный бюджет чуть больше 600 млн рублей, то в прошлом году уже перечислили 1,3 млрд рублей. В этом году планируем перечислить 1,5 млрд рублей. То есть, есть и источники, на наш взгляд, решения этих важных проблем", - сказал Парфенчиков.

По словам Парфенчикова, в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина в регионе начали работу по "наведению порядка в лесном хозяйстве Карелии". Власти активно работали с арендаторами и в сотрудничестве с правоохранительными органами, расторгли договоры с недобросовестными предприятиями. "Сегодня у нас все арендаторы ответственны", - заверил глава региона.

Сейчас в Карелии сложная обстановка с лесными пожарами: их общая площадь превысила 7 тыс. га, в регионе введен режим ЧС. По словам главы региона, одной из главных проблем остается ситуация в системе лесоохраны. "Проблема известная: есть некомплект, есть старение оперативного состава, особенно высококвалифицированного. Практически все руководители ликвидации лесных пожаров у нас, где я побывал, это люди уже предпенсионного возраста. Безусловно, на наш взгляд, нужно предпринимать все силы, чтобы повысить социальную защищенность, статус сотрудников лесоохраны", - отметил глава Карелии.

При этом для ликвидации очага лесного пожара требуется не столько количественно много людей, сколько несколько квалифицированных специалистов, которые могут правильно использовать средства, которые поступают, в том числе и от арендаторов лесных участков. Он добавил, что система лесоохраны нуждается и в обновлении технического оснащения: нужны современные средства связи, квадрокоптеры.

"Но самое главное - это формирование профессионального, элитного ядра органов лесоохраны. Тем более, на наш взгляд, мы сегодня имеем на это и соответствующие средства", - сказал Артур Парфенчиков.