Чернышенко: неравномерность бюджетной обеспеченности и убыль населения стали вызовами ПФО

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко назвал неравномерность бюджетной обеспеченности и проблемы с убылью населения общими вызовами для регионов Поволжья, сообщает пресс-служба вице-премьера, за которым премьер-министр Михаил Мишустин закрепил кураторство над Приволжским федеральным округом.

В ходе телефонного разговора с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым Чернышенко обсудил первоочередные задачи социально-экономического развития округа, связанные с отработкой поручений президента Владимира Путина, ускорением реализации нацпроектов и достижением национальных целей.

"Он [Чернышенко] отметил, что у ПФО - большой промышленный и научно-технологический потенциал, туристические возможности и интересные традиции, вместе с тем сложившаяся неравномерность с точки зрения бюджетной обеспеченности и проблемы с убылью населения являются общими вызовами", - говорится в опубликованном сообщении.

Чернышенко также обозначил программы и инструменты правительства, в том числе существующие на площадке правительственного координационного центра, руководителем которого он является. "Мы круглосуточно собираем на его базе первичные данные со всей страны, ведем мониторинг эффективности исполнения поручений президента и премьера, отслеживаем регионы по достижению национальных целей и отрабатываем инциденты. Это позволяет принимать оперативные решения в интересах граждан. Уверен, эти инструменты мы будем наращивать и в работе по округу", - цитирует пресс-служба вице-премьера.

В свою очередь, Комаров выразил готовность использовать все инструменты, существующие в правительстве РФ, а также возможности региональных и окружного ЦУРов для обеспечения прозрачности и ускорения реализации национальных проектов.

О том, что вице-премьерам следует курировать федеральные округа, президент РФ Владимир Путин заявил во время прямой линии 30 июня. Глава государства тогда отметил, что обсуждал эту тему с правительством. Путин обратил внимание на то, что практика кураторства вице-премьером определенной территории уже есть на Дальнем Востоке и в Арктике, она себя оправдывает.