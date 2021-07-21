Эксперт: переход на электротранспорт не повлияет на снижение углеродного следа в России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Использование электротранспорта не повлияет на снижение углеродного следа (количества выбросов парниковых газов, в числе которых углекислый газ, метан, озон), но позволит улучшить экологическую обстановку в городах России. Такое мнение высказал в среду генеральный директор экологического правового центра "Беллона" Александр Никитин.

"Мне кажется, но "электромобильность" не так повлияет на углеродный след, о котором мы говорим, и на все глобальные выбросы, как на чистоту наших городов, мы очистим города, <…> особенно крупные города", - сообщил он в ходе круглого стола в Общественной палате РФ, посвященного эффективным расширениям для развития электротранспорта в России.

По его мнению, для снижения углеродного следа прежде всего нужно сокращать количество выбросов, которые производят предприятия.

В июне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о необходимости перехода в транспортной сфере к машинам с низким углеродным следом и беспилотникам, в том числе для сокращения количества выбросов. Совместно с Минэкономразвития РФ ведомство разработало концепцию развития электротранспорта в России, целями которой стали создание в стране новой технологической отрасли, а также увеличение к 2030 году объема производства электромобилей в России до 10% от общего объема производства транспортных средств. Пилотными регионами для реализации программы станут Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград, а также Казань и Нижний Новгород, где будут разработаны программы развития инфраструктуры. По оценкам ведомства, количество приобретаемых электромобилей в России увеличится за восемь лет с 1,7% до 15%. На реализацию проекта направят 590 млрд рублей, из которых частные инвестиции составят порядка 500 млрд рублей, сообщил начальник отдела департамента секторов экономики Минэкономразвития Рустам Абульмамбетов.