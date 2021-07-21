Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,5-1,2%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду продолжил восстановление на фоне улучшения внешних настроений и возвращения нефтяных котировок выше $70. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,5%, до 3722,96 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,2%, до 1586,12 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:47 мск снизился на 0,37%, до 73,99 рубля, евро - на 0,34%, до 87,25 рубля.

"Несмотря на сохранение тревожной ситуации с пандемией (суточное число подтвержденных случаев распространения COVID-19 в мире вновь приближается к полумиллиону) аппетит к риску на рынках возвращается. В США оптимизм поддерживается сильными финансовыми отчетностями компаний за второй квартал 2021 года: по данным FactSet, из 60 компаний, входящих в индекс S&P 500 и уже представивших результаты, результаты 85% превзошли прогнозы аналитиков", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Прогноз на завтра

Завтра фокус внимания инвесторов может вернуться к сигналам регуляторов, импульс восстановительного роста, как и подъем цен на нефть, могут несколько затормозиться, считает Александр Бахтин.

В четверг состоится заседание Европейского центрального банка, в США будут обнародованы данные по продажам на вторичном рынке жилья за июнь, а также продолжится публикация корпоративных финансовых отчетностей, результаты за II квартал 2021 представят Biogen, AT&T, Abbott, Intel, Twitter, Southwest Airlines и др.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в четверг будет формироваться в пределах 3675-3750 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 73,7-74,7 рубля.

В "Фридом финанс" считают, что завтра преобладают шансы снижения рынка. Целевые диапазоны закрытия торгов четверга для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3680-3770 пунктов, а также 73,8-74,5 рубля и 86,85-87,55 рубля соответственно.