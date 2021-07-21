Тренды в сфере LegalTech и IP обсудят эксперты на конференции DISTANT & DIGITAL в октябре

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Конференция DISTANT & DIGITAL, посвященная новейшим достижениям в сфере LegalTech (от англ. legal technology - информационно-технологическое обслуживание юридической деятельности - прим. ТАСС) и интеллектуальной собственности, пройдет в Москве 28-29 октября. Об этом в среду рассказали в пресс-службе оргкомитета конференции.

"В этом году мероприятие состоится 28-29 октября в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) в Москве. На одной площадке встретятся эксперты в сфере креативных индустрий, интеллектуальной собственности, практикующие юристы", - сказано в сообщении.

Как рассказали в оргкомитете, акцент предстоящей конференции будет сделан на опыте успешных и самых неожиданных коллабораций, которые порождают новые рынки и высокотехнологичные индустрии.

По словам директора по развитию юридических технологий Фонда "Сколково" Антона Пронина, которого цитирует пресс-служба, в рамках конференции участники обсудят новые возможности для развития бизнеса и профессиональных компетенций, способы защиты креативных проектов, а также вопросы, связанные с глобальными технологическими и экономическими вызовами для государства и креативных индустрий.

"Уверен, в формате живого диалога нам удастся не только определить главные тренды цифрового мира, но и наметить пути решения правовых, нормативных и этических проблем, связанных с быстрым совершенствованием устройств и алгоритмов", - отметил Пронин.

В программе запланированы мастер-классы - опытные юристы на примере успешных кейсов объяснят, как применять ключевые LegalTech- и IP-инструменты, необходимые для роста бизнеса, рассказали в пресс-службе.

О конференции

Организаторами DISTANT & DIGITAL 2021 выступят Ассоциация IPChain и международный коммуникационный бренд IPQuorum, говорится в сообщении пресс-службы. Соорганизаторами являются Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP и Федерация интеллектуальной собственности. Официальный партнер - Фонд "Сколково".

В прошлом году на площадке конференции более 200 авторитетных специалистов из России и 20 стран мира поделились опытом адаптации к высокой конкуренции на рынке кадров и прогнозами о будущем права и института интеллектуальной собственности, судебной системы и общества в целом. Всего было проведено 50 онлайн-событий, в том числе деловых дискуссий, лекций и мастер-классов.