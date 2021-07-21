В МЭР заявили, что регионы должны учитывать специфику своих экономик при создании ОЭЗ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российским регионам необходимо при создании новых особых экономических зон (ОЭЗ) определять их специфику, учитывая то направление экономики, которое планируется развивать на территории субъекта. Об этом в среду заявил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

"Мы хотим сформировать определенное целеполагание у регионов для формирования либо отраслевых ОЭЗ, на чем регион может специализироваться, либо для слабых регионов можно создавать ОЭЗ без привязки к специализации. В данном случае ОЭЗ являются инструментом привлечения и локализации инвесторов на территории", - сказал Галкин на совещании по вопросам обеспечения инвестиционной привлекательности ОЭЗ технико-внедренческого типа (ТВТ) в Совете Федерации.

Также, по словам замминистра, рассматривается возможность объединить два типа зон - промышленно-производственные и технико-внедренческие.

"Достаточно продолжительное время мы видим, что два этих типа ОЭЗ по факту начинают взаимопроникать друг в друга, потому что технологии и производства, IT-технологии связываются все плотнее. Поэтому зачастую границу между резидентами технико-внедренческих типов ОЭЗ и промышленно-производственных сложно прочертить. Поэтому мы предлагаем объединить, чтобы дать дополнительную возможность регионам и инвесторам не путаться в этих классификациях, заходить в ОЭЗ объединенного типа", - пояснил замминистра.

По его словам, Минэкономразвития планирует упростить процедуру получения статуса резидента ОЭЗ ТВТ - заменить предоставление бизнес-планов на паспорта инвестиционных проектов. Также в министерстве собираются сократить срок рассмотрения заявок на создание ОЭЗ с 40 до 15 рабочих дней.

"Мы предусмотрели новые налоговые льготы по налогу на прибыль, а также ускоренную процедуру возмещения НДС и ускоренную амортизацию. Принимаемые меры сделают механизм ОЭЗ ТВТ более доступным для резидентов с точки зрения привлечения, вхождения в статус резидента", - добавил Галкин.