В "Опоре России" считают, что приостановивших работу МСП можно поддержать, обнулив налоги

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которые приостанавливают деятельность в случае ужесточения региональных ограничительных мер, можно поддержать за счет обнуления обязательных налоговых платежей за предыдущие периоды, срок уплаты которых совпал с приостановкой работы. Такое мнение в среду ТАСС выразил первый вице-президент "Опоры России" Владислав Корочкин.

"По мерам поддержки [субъектам малого и среднего бизнеса] - наверное, это прежде всего уменьшение налоговой нагрузки, возможно, обнуление каких-то обязательных налоговых платежей, может быть, даже [тех], которые возникли в предыдущих периодах, но их нужно платить в период, когда осуществлена приостановка деятельности. То есть это однозначно тогда нужно, получается, делать, поскольку точно, что в это время при отсутствии выручки заплатить предприятие эти все обязательные платежи не сможет", - сказал он.

Министр экономического развития Максим Решетников на совещании с членами правительства предложил давать гранты субъектам МСП, если антиковидные меры приводят к приостановке деятельности предприятий. По его словам, размер предполагается рассчитывать исходя из 0,5 МРОТ на каждого сотрудника на две недели ограничений. Если сроки ограничений будут продлены, то размер гранта будет увеличиваться пропорционально - вплоть до 1 МРОТ на сотрудника. Президент Владимир Путин, который проводил совещание, заявил, что поддержит инициативу.

МРОТ в 2021 году составляет 12 792 рубля - 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом на основе данных ПФР. Медианная заработная плата - это размер заработной платы, больше и меньше которой получают половина работающих граждан.