Союз потребителей России предложил разрешить выбирать объем порции в ресторанах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) выступил с предложением разрешить посетителям ресторанов и кафе выбирать объем порций при заказе блюд. Такая мера позволит сократить пищевые отходы, отмечается в направленном союзом в Роспотребнадзор письме, с которым ознакомилась газета "Известия".

Инициатива подразумевает возможность заказать порцию условно нормального объема, а также пониженного или повышенного объема. Как сообщил изданию председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ, направивший письмо в Роспотребнадзор, регулировать объем порции также можно будет, предлагая гостям заказать половину порции, три четверти либо же целое блюдо. Кроме того, организация предлагает создать рекомендации по рациональному объему порций для людей разного веса, сформировать такие рекомендации может Роспотребнадзор. Союз также выступил с идеей более умеренно оценивать потребности в пище участников официальных мероприятий.

Консультативный совет по защите прав потребителей государств - участников СНГ отметил актуальность инициативы СПРФ, ожидает от организации в срок до 15 августа предложения, которыми можно было бы дополнить правила оказания услуг общепитом. Это, как пишет газета, следует из протокола совещания совета за подписью его председателя, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В Роспотребнадзоре газете сообщили, что ответ на обращение союза будет направлен в установленном порядке. В Минпромторге изданию рассказали, что не получали предложение от союза, а также подчеркнули, что правила оказания услуг общепитом содержат требование доводить до потребителя информацию об объеме порций. В ведомстве считают, что исходя из этого потребитель сам может определить, достаточна ли для него порция.

В конце апреля постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) принял закон, в соответствии с которым заведения общественного питания могут взимать плату с клиентов за утилизацию чрезмерного количества оставленных ими пищевых отходов. Рестораны также обязаны напоминать клиентам об обязанности бережливо относиться к продуктам. Заведения, не выполняющие положения закона, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс. юаней (около 1,5 тыс. долларов).