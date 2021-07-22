BHP Group подписала с Tesla соглашение о поставках никеля

СИДНЕЙ, 22 июля. /ТАСС/. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Group объявила о подписании соглашения с Tesla Inc. на поставки никеля для аккумуляторов электромобилей. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном на ее сайте в четверг.

"BHP будет поставлять Tesla Inc. никель из Западной Австралии <...> для производства электромобилей и аккумуляторных батарей", - указано в заявлении компании.

В BHP также сообщили, что намерены расширить сотрудничество с Tesla Inc., проводя совместные исследования для создания новых цепочек поставок аккумуляторов и сырья для их производства. "Спрос на никель, по нашим оценкам, вырастет более чем на 500% в течение следующего десятилетия в значительной степени из-за растущего интереса к электромобилям. Соглашение с Tesla Inc. позволит нам сделать цепочку поставок аккумуляторов более устойчивой", - указала коммерческий директор BHP Вандита Пант.

Также сообщается, что компании будут сотрудничать в сферах разработки систем для хранения энергии и снижения выбросов углекислого за счет более широкого использования возобновляемых источников энергии.