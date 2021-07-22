В Москве запустят новую программу взаимодействия столичных предпринимателей и банков

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Программа, которая дополнительно упростит процедуру получения предпринимателями городских субсидий и грантов, запускается в Москве. Об этом сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Взаимодействие будет удобно в первую очередь самим предпринимателям. Сервисы банков помогут сформировать необходимый комплект документов для получения субсидий, а также проверят их на корректность заполнения. Это увеличит скорость рассмотрения заявок и снизит количество отказов", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, заявки от банков, желающих присоединиться к новой программе, принимают в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития с 22 июля по 20 августа.

Чтобы стать участником программы, банки должны иметь кредитный рейтинг не ниже уровня A-(RU), круглосуточную службу поддержки клиентов, не менее 30 обособленных подразделений по обслуживанию юридических лиц в Москве, техническую возможность интеграции ИТ-платформ с информационными системами правительства Москвы.

Через личный кабинет клиента банка пользователи смогут подать заявки на приобретение и лизинг оборудования, развитие хозяйственной деятельности в Москве, участие в выставках и онлайн-продвижение товаров и услуг, компенсацию расходов по договорам франчайзинга. Планируется, что в дальнейшем этот список расширится, уточняется на портале.