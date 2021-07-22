В Новосибирской области необходимо догазифицировать более 53 тыс. домов до 2023 года

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Более 53 тыс. домовладений необходимо догазифицировать в Новосибирской области до 2023 года. Об этом ТАСС сообщил в четверг министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием "Газпрома" и властей регионов обеспечить до 2023 года доведение газа до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан.

"На текущую дату до 2023 года в населенных пунктах Новосибирской области необходимо обеспечить догазификацию 53,4 тыс. домовладений", - сказал Архипов.

Он уточнил, что источник финансирования догазификации в настоящее время прорабатывается на федеральном уровне. Необходимый объем средств для проведения работ министр не уточнил.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области намерены в 2021 году сократить финансирование программы газификации региона почти на 34% по сравнению с 2020 годом, когда расходы должны были составить 213,4 млн рублей. На начало года уровень газификации области составлял 34,5%. За минувшие пять лет его удалось повысить на 6%.