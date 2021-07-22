Московский экспорт безалкогольных напитков вырос на 58% в первые месяцы 2021 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московский экспорт безалкогольных напитков в первые четыре месяца 2021 года составил $11,26 млн, что на 58% превышает показатели аналогичного периода прошлого года и почти на 90% больше, чем в январе - апреле 2019 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"По итогам четырех месяцев 2021 года московский экспорт безалкогольных напитков составил $11,26 млн США, что на 58% больше, чем за январь - апрель 2020 года, когда объем экспорта был равен $7,17 млн США, и почти на 90% больше, чем в январе - апреле 2019 года", - сказал Ефимов.

Как сообщил ТАСС руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, наибольший прирост в январе - апреле 2021 года экспорт безалкогольных напитков получил за счет сладкой газированной воды, поставки которой за рубеж выросли более чем в два раза - на 117% (до $4,17 млн). Также более чем на 70% увеличился экспорт минеральной воды (до $0,60 млн).

"В топ-3 стран по объему московского экспорта безалкогольных напитков в январе - апреле 2021 года входят Узбекистан, Белоруссия и Казахстан. Поставки безалкогольной продукции в Узбекистан по сравнению с январем - апрелем 2020 года увеличились в разы, благодаря чему эта страна заняла первое место по объему московского экспорта безалкогольных напитков. Туда поставили продукцию на почти $4 млн. Это чуть больше четверти от объема всех поставок", - сообщил Прохоров.

Поставки безалкогольных напитков из Москвы в Белоруссию за то же время составили $2,09 млн, а в Казахстан - $1,93 млн, добавил руководитель департамента. Он также отметил высокий прирост экспорта в Монголию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет налаживания постоянных крупных поставок.

Экспорт алкоголя за то же время вырос на 96% и составил $3,53 млн. Две трети приходится на пиво - $2,39 млн (прирост на 77%), его основным импортером стал Китай ($1,33 млн). В главные экспортные товары также входит водка, ее везут в Китай, Камбоджу и Гонконг.

Перспективные рынки

Генеральный директор центра поддержки экспорта "Моспром" Наталья Шувалова назвала наиболее перспективными направлениями экспорта безалкогольных напитков страны Ближнего Зарубежья и Ближнего Востока.

"За последний год Москва экспортировала на рынок ОАЭ безалкогольных напитков на сумму $0,92 млн США, при этом почти весь объем поставок - 99,9% - составляли газированные напитки. Учитывая, что в 2019 году столица вообще не поставляла эту категорию товаров на данный рынок, а в предыдущие пять лет поставки не превышали $20 тыc. США, можно предположить, что в ближайшие годы торговые отношения Москвы с Объединенными Арабскими Эмиратами по данному направлению будут только укрепляться", - сказала она.

Перспективными для экспорта безалкогольных напитков Шувалова считает и рынки Узбекистана, США, Абхазии, Туркменистана, Германии. Она также отметила, что в 2021 году Москва начала экспортировать минеральную газированную воду в Саудовскую Аравию.

Данные по экспорту за 2020 год

Как сообщает центр "Моспром", по итогам 2020 года московский экспорт безалкогольных напитков по сравнению с 2019 годом вырос на 21% - до $26,49 млн. Лидером экспорта стала газировка ($9,25 млн, прирост составил 41,1%), а также обычная питьевая вода ($7,43 млн, прирост - 43,8%).

Главным экспортером безалкогольных напитков стала Белоруссия - там закупили продукции на $8,75 млн. В числе лидеров также Казахстан - $5,77 млн, Узбекистан - $3,19 млн, Украина - $1,35 млн, Азербайджан - $1,28 млн и США - $1,18 млн.

Зарубежные поставки алкоголя в 2020 году составили $7,67 млн. По данным "Моспрома", основным импортером московской алкогольной продукции в 2020 году был Китай - закупки составили $3,16 млн, что занимает 51% от общего объема всех поставок.