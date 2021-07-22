Два предприятия Москвы получат почти 9 млн рублей субсидий на лизинговые платежи

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили первые в этом году субсидии промпредприятиям. Средства пойдут на уплату лизинговых платежей, а общая сумма поддержки составит почти 9 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Москва одобрила первые в этом году субсидии промпредприятиям. Город предоставит субсидии на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды двум московским промышленным предприятиям. Общая сумма поддержки составит почти 9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что помощь получат разработчик топливных систем для авиадвигателей и производитель медицинской, лабораторной и корпусной мебели. "Город системно оказывает промышленным предприятиям финансовую поддержку: с 2012 года более 100 компаний получили субсидии на общую сумму свыше 3,3 млрд рублей", - цитирует его пресс-служба.

Производственники могут получить несколько видов помощи: на возмещение части затрат по лизингу - до 100 млн рублей в год, на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования - до 200 млн, на техническое присоединение к инженерным сетям - до 100 млн. С прошлого года получателем субсидии может стать любое промышленное предприятие столицы.

"За 2020 год город выдал субсидии 36 предприятиям на общую сумму почти 770 млн рублей, что почти на четверть больше по сравнению с предыдущим годом. В этом году заявочная кампания на получение субсидий для промышленных предприятий стартовала в марте и продлится до 30 сентября 2021 года включительно", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Заявки на получение субсидии для возмещения затрат по лизингу и на уплату процентов по кредитам можно подать через личный кабинет на сайте https://investmoscow.ru/online-services в разделе "Меры поддержки". На субсидию по возмещению затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям заявку необходимо подать напрямую в департамент в бумажном виде.