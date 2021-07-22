Мишустин поручил выделить 300 млн рублей на оснащение двух больниц Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить 300 млн рублей на дооснащение центральной городской клинической больницы № 1 Екатеринбурга и покупку оборудования в областную детскую клиническую больницу. Об этом говорится в четверг в утвержденном перечне поручений на сайте кабмина по итогам рабочей поездки Мишустина в Свердловскую область.

"Минздраву и Минфину поручено до 13 августа подготовить проект решения правительства о выделении 70 млн рублей на дооснащение центральной городской клинической больницы № 1 Екатеринбурга (ЦГКБ) и о выделении 230 млн рублей на покупку оборудования для областной детской клинической больницы", - говорится в сообщении.

В ходе поездки премьер-министр посетил новую поликлинику ЦГКБ № 1. Восьмиэтажное здание имеет площадь 10,5 тыс. кв. м. Проектная мощность поликлиники - 560 человек в смену. Помощь оказывается жителям Октябрьского района Екатеринбурга. К поликлинике прикреплено около 90 тыс. человек. В штате медицинского учреждения 419 сотрудников, в том числе 70 врачей.

Рабочая поездка Мишустина в Свердловскую область состоялась 4-5 июля. Он выступил на международной промышленной выставке "Иннопром-2021", посетил несколько важных социальных и промышленных объектов, провел беседу с главой региона.