Мосбиржа запускает 27 июля мини-фьючерс на индекс РТС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московская биржа 27 июля 2021 года начинает торги мини-фьючерсом на индекс РТС с уменьшенным в 10 раз номинальным объемом контракта по сравнению с классическим фьючерсом на индекс РТС. Об этом говорится в сообщении торговой площадки. Торговый код инструмента - RTSM.

Базисным активом нового контракта выступает индекс РТС, рассчитываемый Московской биржей. Цена контракта указывается в пунктах. Шаг цены составляет 0,5 пункта, его стоимость рассчитывается в российских рублях и составляет $0,1 по курсу доллара к рублю. Таким образом, номинальный объем контакта и сумма денежных средств, блокируемая под гарантийное обеспечение, будут в 10 меньше, чем для фьючерса на индекс РТС.

С первого дня торгов участникам рынка будут доступны фьючерсы с четырьмя одновременно торгуемыми сроками с исполнением в сентябре и декабре 2021 года, марте и июне 2022 года.

Торги фьючерсом на индекс РТС начались в 2005 году. Он является вторым по популярности контрактом на срочном рынке Московской биржи и входит в топ-15 самых торгуемых индексных контрактов в мире (по данным Futures Industry Association).

На срочном рынке Московской биржи также торгуется мини-фьючерс на индекс Мосбиржи, номинал которого в 10 раз меньше, чем у основного фьючерса. С момента запуска в 2015 году доля мини-контракта в объеме торгов фьючерсами на индекс Мосбиржи составила в среднем 24%.